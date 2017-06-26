Управление общественных связей и информации Главы Марий Эл возглавит Наталья Тарновская
В правительстве Марий Эл продолжается ротация кадров.
В правительстве Марий Эл продолжается ротация кадров.
Инициативной группой в лице Сергея Олеговича Глушкова и Галины Яковлевны Головко (псевдоним Анна Бовт) издан православный сборник «Камертон души»
В преддверии майских праздников Йошкар-Ола в плане погоды пережила, можно сказать, огонь, воду и медные трубы. Город только задышал чистотой после первого субботника, как стихия выдала сильнейший снегопад, заставив прохожих вновь перебираться через лужи в ожидании сухих дорог.
28 апреля в Центральном парке культуры и отдыха впервые в нашем городе прошел семейный субботник.
Совету дома в управляющих компаниях всегда «включают» зеленый свет Взаимоотношения собственников жилья и управляющих компаний непростые. Не всегда начисление за коммунальные услуги и капитальный ремонт бывает понятно жителям. Все эти вопросы занимают лидирующие позиции в рейтинге проблем ЖКХ. Помочь разобраться в них владельцам квартир многоэтажных домов взялась «Единая Россия».
22 апреля в ДК им. В.И. Ленина состоялось очаровательное и трогательное событие – конкурсная шоу-программа «Мисс Дюймовочка – 2017».
«С праздником!» – поздравляли друг друга многие участники субботника, прошедшего в Йошкар-Оле 13 апреля. В самом деле, чем не праздник – всем вместе навести порядок в городе, в котором живем, а заодно просто пообщаться в неформальной обстановке.
22 апреля в 11 часов на сцене ДК им. В.И. Ленина начнется яркий, захватывающий и очень любимый горожанами конкурс «Мисс Дюймовочка – 2017».
С 2017 года на сайте Росреестра (rosreestr.ru) начал функционировать новый электронный сервис – «Личный кабинет правообладателя» (https://lk.rosreestr.ru/). Он доступен каждому пользователю в любой точке страны, достаточно лишь иметь выход в интернет.
Взрыв в метро Санкт-Петербурга унес жизни 14 человек, более 50 получили ранения. Ужасный теракт, в очередной раз показавший: у терроризма нет ни национальности, ни каких-то человеческих моральных устоев. Боль от пережитого не утихает – от того, что мы видим с экранов, читаем в Интернете… Потрясение и горе сплотило всех честных людей планеты. Выражаем глубокое соболезнование […]
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