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Новости

Управление общественных связей и информации Главы Марий Эл возглавит Наталья Тарновская

Валентина НАЗАРОВА Comment(0)

В правительстве Марий Эл продолжается ротация кадров.

С начала года в Йошкар-Оле по вине нетрезвых водителей произошло почти 50 ДТП с материальным ущербом

Валентина НАЗАРОВА Comment(0)

В г. Йошкар-Оле появится памятник огнеборцам и спасателям

Валентина НАЗАРОВА Comment(0)

В Марий Эл участились кражи имущества из автомобилей

Валентина НАЗАРОВА Comment(0)

Должник из г. Йошкар-Олы не сможет ездить не только на машине, но и на велосипеде

Валентина НАЗАРОВА Comment(0)

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Из жизни города и Республики

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ НАШ ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Управа на управдома

admin
ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, РЕЛИГИЯ

В субботу, 6 мая, в 12 часов в конференц-зале Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна состоится презентация сборника православных стихов «Камертон души»

admin

Инициативной группой в лице Сергея Олеговича Глушкова и Галины Яковлевны Головко (псевдоним Анна Бовт) издан православный сборник «Камертон души»
ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ НАШ ГОРОД И ГОРОЖАНЕ ОБЩЕСТВО Чистая Йошкар-Ола

Вклад в чистоту

admin

В преддверии майских праздников Йошкар-Ола в плане погоды пережила, можно сказать, огонь, воду и медные трубы. Город только задышал чистотой после первого субботника, как стихия выдала сильнейший снегопад, заставив прохожих вновь перебираться через лужи в ожидании сухих дорог.
ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ НАШ ГОРОД И ГОРОЖАНЕ ОБЩЕСТВО Чистая Йошкар-Ола

На уборку всей семьей

Татьяна БЕЛОВА

28 апреля в Центральном парке культуры и отдыха впервые в нашем городе прошел семейный субботник.
ЖКХ ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ Новости

«Управдом» просвещает в ЖКХ

admin

Совету дома в управляющих компаниях всегда «включают» зеленый свет Взаимоотношения собственников жилья и управляющих компаний непростые. Не всегда начисление за коммунальные услуги и капитальный ремонт бывает понятно жителям. Все эти вопросы занимают лидирующие позиции в рейтинге проблем ЖКХ. Помочь разобраться в них владельцам квартир многоэтажных домов взялась «Единая Россия».
ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, РЕЛИГИЯ Новости

Дюймовочки на балу у эльфов

admin

22 апреля в ДК им. В.И. Ленина состоялось очаровательное и трогательное событие – конкурсная шоу-программа «Мисс Дюймовочка – 2017».
ЖКХ ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ НАШ ГОРОД И ГОРОЖАНЕ ОБЩЕСТВО Чистая Йошкар-Ола

Весенний праздник чистоты

admin

«С праздником!» – поздравляли друг друга многие участники субботника, прошедшего в Йошкар-Оле 13 апреля. В самом деле, чем не праздник – всем вместе навести порядок в городе, в котором живем, а заодно просто пообщаться в неформальной обстановке.
ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, РЕЛИГИЯ

Выбери свою мисс Дюймовочку!

admin

22 апреля в 11 часов на сцене ДК им. В.И. Ленина начнется яркий, захватывающий и очень любимый горожанами конкурс «Мисс Дюймовочка – 2017».
ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Личный кабинет правообладателя

admin

С 2017 года на сайте Росреестра (rosreestr.ru) начал функционировать новый электронный сервис – «Личный кабинет правообладателя» (https://lk.rosreestr.ru/). Он доступен каждому пользователю в любой точке страны, достаточно лишь иметь выход в интернет.
ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ Новости

Питер, мы с тобой!

admin

Взрыв в метро Санкт-Петербурга унес жизни 14 человек, более 50 получили ранения. Ужасный теракт, в очередной раз показавший: у терроризма нет ни национальности, ни каких-то человеческих моральных устоев. Боль от пережитого не утихает – от того, что мы видим с экранов, читаем в Интернете… Потрясение и горе сплотило всех честных людей планеты. Выражаем глубокое соболезнование […]

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В Йошкар-Оле чуть не сгорел вуз и банк

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