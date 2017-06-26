Управление общественных связей и информации Главы Марий Эл возглавит Наталья Тарновская

Взрыв в метро Санкт-Петербурга унес жизни 14 человек, более 50 получили ранения. Ужасный теракт, в очередной раз показавший: у терроризма нет ни национальности, ни каких-то человеческих моральных устоев. Боль от пережитого не утихает – от того, что мы видим с экранов, читаем в Интернете… Потрясение и горе сплотило всех честных людей планеты. Выражаем глубокое соболезнование […]